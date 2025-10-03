Decentral Games ICE (ICE) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Decentral Games ICE(ICE), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 22:55:23 (UTC+8)
Decentral Games ICE (ICE) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Decentral Games ICE(ICE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 91.79K
$ 91.79K$ 91.79K
Totalt utbud:
$ 226.66M
$ 226.66M$ 226.66M
Cirkulerande utbud
$ 225.67M
$ 225.67M$ 225.67M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 92.19K
$ 92.19K$ 92.19K
Högsta någonsin:
$ 0.301699
$ 0.301699$ 0.301699
Lägsta någonsin:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuellt pris:
$ 0.00040673
$ 0.00040673$ 0.00040673

Decentral Games ICE (ICE) Information

ICE Poker is the first Metaverse poker platform. Play free poker, complete daily challenges, or compete in tournaments to win valuable rewards and exclusive digital collectibles. Join thousands of players worldwide.

$ICE is an in-game currency that you can earn by playing ICE Poker. You can use $ICE to buy wearable skins to play, upgrade wearable skins, buy accessories, and buy Shine to enter tournaments.

To start playing ICE Poker, check out our site here: http://decentral.games

Officiell webbplats:
https://decentral.games/ref/287e180a
Whitepaper:
https://docs.decentral.games/

Decentral Games ICE (ICE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Decentral Games ICE (ICE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet ICE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många ICE-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår ICE:s tokenomics, utforska ICE-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för ICE

Vill du veta vart ICE kan vara på väg? På ICE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

