DeathRoad (DRACE) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om DeathRoad(DRACE), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.

DeathRoad (DRACE) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för DeathRoad(DRACE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik.

Marlknadsvärde: $ 447.46
Totalt utbud: $ 1.00B
Cirkulerande utbud $ 52.16M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 8.58K
Högsta någonsin: $ 0.424151
Lägsta någonsin: $ 0.00000694
Aktuellt pris: $ 0

DeathRoad (DRACE) Information

Deathroad aims to become a comprehensive gaming ecosystem built for next generation racers, who utilize racing skills to enjoy the real racing experience and to earn tradable valuable digital assets. DeathRoad is a miniature city oriented to build towards a Metaverse. This is a paradise for players to freely create and build city according to their own ideas, a place that can provide all the features that players need such as Property, Rental car, Garage, etc. In addition, in the city of Deathroad, players can also join other play areas to earn profits such as ""Battle mode"" - where players can use the unique feature - ""Race to Earn"" to earn more profit; or ""Marketplace"", where they can trade with other players.

Officiell webbplats: https://deathroad.io/

DeathRoad (DRACE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i DeathRoad (DRACE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet DRACE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många DRACE-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.