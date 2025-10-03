Utforska Dawkoins(DAW) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DAW-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Dawkoins(DAW) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DAW-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Dawkoins (DAW) Information What Is Dawkoins (DAW)? Dawkoins (DAW) is a decentralized meme token designed to thrive within the crypto community and beyond. Named in honor of Richard Dawkins, the father of memes, Dawkoins aims to celebrate and promote the rich legacy of memes in the digital space. Full community driven! How Many Dawkoins (DAW) Are There in Circulation? So, Dawkoins operates on the Solana (SOL) blockchain, and we've got a total fixed supply of 1 billion tokens. As of now, the circulating supply is around 989.5 million DAW tokens. Pretty neat, right? Our symbol is "DAW," and you can find us chilling on the Solana blockchain with our contract address: 7cb67ev3jvBKaAH1tnVM8FL8WfQ96sa2TYByEXajqx8N. Now, what exactly does this circulating supply mean? It's basically all the tokens that are actively being traded on different exchanges and being used within our Dawkoins ecosystem. Officiell webbplats: https://www.dawkoinsonsol.com Dawkoins (DAW) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Dawkoins (DAW) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet DAW-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många DAW-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår DAW:s tokenomics, utforska DAW-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för DAW Vill du veta vart DAW kan vara på väg? På DAW sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se DAW-tokens prisförutsägelse nu! 