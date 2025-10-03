Dash 2 Trade (D2T) Tokenomics
Dash 2 Trade (D2T) Information
Trading analytics dashboard and social trading platform for retail crypto traders. Dash 2 Trade offers:
- Strategy builder and Backtester: Accessible tools for backtesting allows users to assess whether or not their trading strategy is profitable.
- Presale Section: Bring clarity of information to this large and underserved market in the crypto space.
- Risk profiler: Establish a trader’s risk profile and the trading style most suited to them e.g. day trading / swing trading.
- Trading signals: Provides actionable insight for retail traders based on event driven outlier detection algorithms.
- Social trading: Trading competitions and shareable signals.
Dash 2 Trade (D2T) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Dash 2 Trade (D2T) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet D2T-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många D2T-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår D2T:s tokenomics, utforska D2T-tokens pris i realtid!
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
