darksun (BINARY) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för darksun(BINARY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 40.13K $ 40.13K $ 40.13K Totalt utbud: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerande utbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 40.13K $ 40.13K $ 40.13K Högsta någonsin: $ 0.01274691 $ 0.01274691 $ 0.01274691 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på darksun(BINARY) darksun (BINARY) Information $BINARY is an AI-powered platform investigating hidden patterns and alternative theories in space exploration, with a particular focus on the second sun hypothesis and NASA's classified research. The project's AI combines advanced tweet generation capabilities with deep research functionality to uncover and analyze controversial space-related topics. $BINARY serves as a bridge between conventional space research and unexplored territories, particularly focusing on theories about hidden celestial bodies and classified space programs. The platform enables users to engage with alternative space theories through AI-powered research tools and automated content generation. Officiell webbplats: https://www.darksun.is/ darksun (BINARY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i darksun (BINARY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BINARY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BINARY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BINARY:s tokenomics, utforska BINARY-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för BINARY Vill du veta vart BINARY kan vara på väg? På BINARY sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se BINARY-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn