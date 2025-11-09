dark money Pris idag

Livepriset för dark money (DUSD) idag är --, med en förändring på 0.70% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DUSD till USD är-- per DUSD.

dark money rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,961.68, med ett cirkulerande utbud på 999.34M DUSD. Under de senaste 24 timmarna handlades DUSD mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DUSD med -- under den senaste timmen och -13.43% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

dark money (DUSD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 4.96K$ 4.96K $ 4.96K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.96K$ 4.96K $ 4.96K Cirkulationsutbud 999.34M 999.34M 999.34M Totalt utbud 999,344,618.463565 999,344,618.463565 999,344,618.463565

Det aktuella börsvärdet för dark money är $ 4.96K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DUSD är 999.34M, med ett totalt utbud på 999344618.463565. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.96K.