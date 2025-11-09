DAOBase Pris idag

Livepriset för DAOBase (BEE) idag är $ 0.01755465, med en förändring på 0.03% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BEE till USD är$ 0.01755465 per BEE.

DAOBase rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 965,505, med ett cirkulerande utbud på 55.00M BEE. Under de senaste 24 timmarna handlades BEE mellan $ 0.01754893 (lägsta) och $ 0.0175554 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.119035, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00840027.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BEE med -- under den senaste timmen och -24.77% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

DAOBase (BEE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 965.51K$ 965.51K $ 965.51K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 17.55M$ 17.55M $ 17.55M Cirkulationsutbud 55.00M 55.00M 55.00M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

