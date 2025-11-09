Danaher xStock Pris idag

Livepriset för Danaher xStock (DHRX) idag är $ 210.53, med en förändring på 0.11% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DHRX till USD är$ 210.53 per DHRX.

Danaher xStock rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 186,923, med ett cirkulerande utbud på 887.66 DHRX. Under de senaste 24 timmarna handlades DHRX mellan $ 210.11 (lägsta) och $ 210.61 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 230.48, medan det lägsta priset någonsin var $ 180.2.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DHRX med -0.02% under den senaste timmen och +0.16% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Danaher xStock (DHRX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 186.92K$ 186.92K $ 186.92K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.78M$ 4.78M $ 4.78M Cirkulationsutbud 887.66 887.66 887.66 Totalt utbud 22,719.91463654147 22,719.91463654147 22,719.91463654147

