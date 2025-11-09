BörsDEX+
Livepriset för Daku V2 idag är 0.122549 USD.DAKU börsvärdet är 73,536,241 USD. Följ prisuppdateringar för DAKU till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:45:46 (UTC+8)

Daku V2 Pris idag

Livepriset för Daku V2 (DAKU) idag är $ 0.122549, med en förändring på 2.41% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DAKU till USD är$ 0.122549 per DAKU.

Daku V2 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 73,536,241, med ett cirkulerande utbud på 600.00M DAKU. Under de senaste 24 timmarna handlades DAKU mellan $ 0.12206 (lägsta) och $ 0.128709 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.152985, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.02737318.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DAKU med -0.38% under den senaste timmen och -7.17% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Daku V2 (DAKU) Marknadsinformation

Det aktuella börsvärdet för Daku V2 är $ 73.54M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DAKU är 600.00M, med ett totalt utbud på 599999750.615455. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 73.54M.

Daku V2 Prishistorik USD

Daku V2 (DAKU) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Daku V2 till USD $ -0.0030214385159592.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Daku V2 till USD $ -0.0210061240.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Daku V2 till USD $ +0.0113220079.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Daku V2 till USD $ +0.05158372114285146.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0030214385159592-2.40%
30 dagar$ -0.0210061240-17.14%
60 dagar$ +0.0113220079+9.24%
90 dagar$ +0.05158372114285146+72.69%

Prisförutsägelse för Daku V2

Daku V2 (DAKU) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DAKU $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Daku V2 (DAKU) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Daku V2 potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vad är Daku V2 (DAKU)

DAKU V2 is the fearless next chapter of the original Web3 watchdog, built on the Solana blockchain. More than just a memecoin, it’s a mission-driven movement aimed at protecting investors in the often chaotic world of decentralized finance. Upgraded from its first version, DAKU V2 is designed to actively detect scams, expose rugpulls, and stand guard over the crypto community. It acts as a decentralized guardian, promoting transparency, integrity, and investor safety across the Solana ecosystem.

Powered by its passionate community, DAKU V2 evolves with every block to stay ahead of bad actors. In a space where trust is fragile and hype often outweighs substance, DAKU V2 is a signal of strength, accountability, and unity. It isn’t just another token — it’s a statement: that honesty and vigilance still matter in crypto. Join the DAKU V2 mission and be part of a smarter, safer, and more secure Web3 future.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Daku V2 (DAKU) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Daku V2

Hur mycket kommer 1 Daku V2 att vara värd år 2030?
Om Daku V2 skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Daku V2-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:45:46 (UTC+8)

Utforska mer om Daku V2

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.