Daku V2 Pris idag

Livepriset för Daku V2 (DAKU) idag är $ 0.122549, med en förändring på 2.41% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DAKU till USD är$ 0.122549 per DAKU.

Daku V2 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 73,536,241, med ett cirkulerande utbud på 600.00M DAKU. Under de senaste 24 timmarna handlades DAKU mellan $ 0.12206 (lägsta) och $ 0.128709 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.152985, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.02737318.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DAKU med -0.38% under den senaste timmen och -7.17% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Daku V2 (DAKU) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 73.54M$ 73.54M $ 73.54M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 73.54M$ 73.54M $ 73.54M Cirkulationsutbud 600.00M 600.00M 600.00M Totalt utbud 599,999,750.615455 599,999,750.615455 599,999,750.615455

