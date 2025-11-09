DAIFUKU Pris idag

Livepriset för DAIFUKU (DAIFUKU) idag är $ 0.00000925, med en förändring på 1.84% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DAIFUKU till USD är$ 0.00000925 per DAIFUKU.

DAIFUKU rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 8,428.98, med ett cirkulerande utbud på 911.03M DAIFUKU. Under de senaste 24 timmarna handlades DAIFUKU mellan $ 0.00000925 (lägsta) och $ 0.00000946 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00009708, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000901.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DAIFUKU med -- under den senaste timmen och -24.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

DAIFUKU (DAIFUKU) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 8.43K$ 8.43K $ 8.43K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 8.43K$ 8.43K $ 8.43K Cirkulationsutbud 911.03M 911.03M 911.03M Totalt utbud 911,025,121.3007833 911,025,121.3007833 911,025,121.3007833

