DADI Insight Token Pris idag

Livepriset för DADI Insight Token (DIT) idag är $ 16.55, med en förändring på 10.70% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DIT till USD är$ 16.55 per DIT.

DADI Insight Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 9,122,331, med ett cirkulerande utbud på 551.28K DIT. Under de senaste 24 timmarna handlades DIT mellan $ 15.99 (lägsta) och $ 18.76 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 19.08, medan det lägsta priset någonsin var $ 7.47.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DIT med -2.21% under den senaste timmen och +50.61% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

DADI Insight Token (DIT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 9.12M$ 9.12M $ 9.12M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 24.82M$ 24.82M $ 24.82M Cirkulationsutbud 551.28K 551.28K 551.28K Totalt utbud 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0

Det aktuella börsvärdet för DADI Insight Token är $ 9.12M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DIT är 551.28K, med ett totalt utbud på 1500000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 24.82M.