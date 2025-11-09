DACHU THE CHEF Pris idag

Livepriset för DACHU THE CHEF (DACHU) idag är --, med en förändring på 3.76% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DACHU till USD är-- per DACHU.

DACHU THE CHEF rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 284,528, med ett cirkulerande utbud på 955.00M DACHU. Under de senaste 24 timmarna handlades DACHU mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0029699, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DACHU med -- under den senaste timmen och -29.53% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

DACHU THE CHEF (DACHU) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 284.53K$ 284.53K $ 284.53K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 284.53K$ 284.53K $ 284.53K Cirkulationsutbud 955.00M 955.00M 955.00M Totalt utbud 954,998,985.906494 954,998,985.906494 954,998,985.906494

Det aktuella börsvärdet för DACHU THE CHEF är $ 284.53K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DACHU är 955.00M, med ett totalt utbud på 954998985.906494. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 284.53K.