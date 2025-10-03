Utforska daCat(DACAT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DACAT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska daCat(DACAT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DACAT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

DACAT prisinformation DACAT officiell webbplats DACAT tokenomics DACAT Prisförutsägelse daCat (DACAT) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om daCat(DACAT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD dacat tokenomics Information om dacat daCat (DACAT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för daCat(DACAT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 2.51M $ 2.51M $ 2.51M Totalt utbud: $ 403.09T $ 403.09T $ 403.09T Cirkulerande utbud $ 403.09T $ 403.09T $ 403.09T FDV (värdering efter full utspädning): $ 2.51M $ 2.51M $ 2.51M Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på daCat(DACAT) Köp DACAT nu! daCat (DACAT) Information In the whimsical world of Cryptocurrency, a land where digital dreams blend with reality, there roamed a cat with a swagger unlike any other. This wasn't just any cat; this was daCat, known far and wide for his funky fur patterns that shimmered in hues of electric blue and vibrant pink, and a sense of humor that could make even the most annoying troll chuckle. daCat wasn't just a cat - he was a legend, a symbol of joy and the spirited heart of the community. daCat Token was no ordinary crypto token. It was a digital currency imbued with the essence of community. In the whimsical world of Cryptocurrency, a land where digital dreams blend with reality, there roamed a cat with a swagger unlike any other. This wasn't just any cat; this was daCat, known far and wide for his funky fur patterns that shimmered in hues of electric blue and vibrant pink, and a sense of humor that could make even the most annoying troll chuckle. daCat wasn't just a cat - he was a legend, a symbol of joy and the spirited heart of the community. daCat Token was no ordinary crypto token. It was a digital currency imbued with the essence of community. Each token bore the image of daCat, striking a pose with his signature funky flair. As daCat Token began to circulate, it brought a new wave of fun and funkiness to the world of cryptocurrency. It wasn't just a token; it was a reminder that in the world of digital currencies, there's always room for a little laughter and a lot of funk. And at the center of it all was daCat, the funky and funny feline, pawing his way into the hearts of crypto enthusiasts everywhere. Officiell webbplats: https://dacat.fun/ daCat (DACAT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i daCat (DACAT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet DACAT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många DACAT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår DACAT:s tokenomics, utforska DACAT-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för DACAT Vill du veta vart DACAT kan vara på väg? Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn