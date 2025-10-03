CZ THE GOAT (CZGOAT) Tokenomics
CZ THE GOAT (CZGOAT) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för CZ THE GOAT(CZGOAT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
CZ THE GOAT (CZGOAT) Information
CZ, you’re the GOAT! We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain
When CZ left the CEO throne at BINANCE, he didn’t just exit; he high-fived the crypto universe, slapped the DeFi dream awake, and built the swankiest crypto CEX in the galaxy. Dude’s the Elon Musk of crypto, making our heads spin with volume!
CZ, you’re the GOAT we never knew we needed. We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain like it’s the hottest party in town! #CZMagic #SAFU4EVA #TheGOAT”
Investors can confidently participate in this revolutionary project knowing the liquidity pool is locked, preventing the chances of a rug pull.
CZ THE GOAT (CZGOAT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i CZ THE GOAT (CZGOAT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet CZGOAT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många CZGOAT-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår CZGOAT:s tokenomics, utforska CZGOAT-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för CZGOAT
Vill du veta vart CZGOAT kan vara på väg? På CZGOAT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn