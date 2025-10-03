Utforska CZ on Hyperliquid(CZ) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CZ-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska CZ on Hyperliquid(CZ) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CZ-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

CZ on Hyperliquid (CZ) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för CZ on Hyperliquid(CZ), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 504.78K $ 504.78K $ 504.78K Totalt utbud: $ 4.43M $ 4.43M $ 4.43M Cirkulerande utbud $ 4.43M $ 4.43M $ 4.43M FDV (värdering efter full utspädning): $ 504.78K $ 504.78K $ 504.78K Högsta någonsin: $ 0.800928 $ 0.800928 $ 0.800928 Lägsta någonsin: $ 0.107921 $ 0.107921 $ 0.107921 Aktuellt pris: $ 0.113856 $ 0.113856 $ 0.113856 CZ on Hyperliquid (CZ) Information CZ is a leading memecoin on the Hyperliquid platform, consistently ranking within the top 10 in trading volume since its inception. The token pays homage to Changpeng Zhao (CZ), the former CEO of Binance, acknowledging his significant impact on the crypto industry. CZ on Hyperliquid has been running a countdown since the day it was released. The project is spearheaded by NMTD, a prominent figure in the Hyperliquid community and co-creator of HyperFUN, which is already listed on CoinGecko. CZ holders benefit from regular airdrops of new tokens released on Hyperliquid, enhancing the token's value proposition. Additionally, a swap page for CZ is currently in development on the testnet, set to launch when Hyperliquid fully adopts EVM compatibility, further expanding the token's utility. Officiell webbplats: https://czre.lease/ CZ on Hyperliquid (CZ) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i CZ on Hyperliquid (CZ) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CZ-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CZ-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.