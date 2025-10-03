Utforska Cyberperp(CYB) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CYB-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Cyberperp(CYB) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CYB-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Cyberperp (CYB) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Cyberperp(CYB), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Totalt utbud: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerande utbud $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M FDV (värdering efter full utspädning): $ 6.22M $ 6.22M $ 6.22M Högsta någonsin: $ 3.56 $ 3.56 $ 3.56 Lägsta någonsin: $ 0.442526 $ 0.442526 $ 0.442526 Aktuellt pris: $ 0.621833 $ 0.621833 $ 0.621833 Cyberperp (CYB) Information Cyberperp is a decentralized spot and perpetual exchange built on the Iota EVM, tailored for traders seeking low swap fees and minimal price impact on trades. As a fork of GMX, Cyberperp inherits robust features and introduces specialized functionalities optimized for the Iota EVM ecosystem. This platform uniquely supports trading via a multi-asset liquidity pool, which not only facilitates trades but also rewards liquidity providers with fees from market making, swaps, and leveraged trading. Officiell webbplats: https://cyberperp.io/ Cyberperp (CYB) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Cyberperp (CYB) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CYB-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CYB-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.