CDOGE prisinformation CDOGE officiell webbplats CDOGE tokenomics CDOGE Prisförutsägelse Cyberdoge (CDOGE) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Cyberdoge(CDOGE), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD cyberdoge tokenomics Information om cyberdoge Cyberdoge (CDOGE) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Cyberdoge(CDOGE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Totalt utbud: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Cirkulerande utbud $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Högsta någonsin: $ 0.0098383 $ 0.0098383 $ 0.0098383 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.0010909 $ 0.0010909 $ 0.0010909 Läs mer om priset på Cyberdoge(CDOGE) Köp CDOGE nu! Cyberdoge (CDOGE) Information CyberDoge (CDOGE) is an innovative, community-driven cryptocurrency built on the Solana blockchain. Combining the fun and excitement of the memecoin genre with powerful technological features, CDOGE leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure to create a fast, scalable, and energy-efficient digital asset. As the next evolution of the meme coin movement, CyberDoge seeks to offer much more than just a playful nod to Dogecoin and other memecoins—it aims to bring real utility, community engagement, and long-term value to its holders while using Solana as its "rocket fuel" to compete in the rapidly growing crypto space. CyberDoge stands out from other memecoins not only by offering a vibrant, fun-loving community but also by embracing the power of Solana's blockchain technology, allowing the token to offer faster transactions, lower fees, and greater scalability. This strategic use of Solana positions CyberDoge to compete with larger, more established players in the crypto ecosystem while providing a rewarding experience for token holders. CyberDoge (CDOGE) is an innovative, community-driven cryptocurrency built on the Solana blockchain. Officiell webbplats: https://cyberdogecoin.com/ Cyberdoge (CDOGE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Cyberdoge (CDOGE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CDOGE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CDOGE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår CDOGE:s tokenomics, utforska CDOGE-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för CDOGE Vill du veta vart CDOGE kan vara på väg? På CDOGE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.