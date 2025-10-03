Utforska CyberDEX(CYDX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CYDX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska CyberDEX(CYDX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CYDX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

CyberDEX (CYDX) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för CyberDEX(CYDX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 727.56K $ 727.56K $ 727.56K Totalt utbud: $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B Cirkulerande utbud $ 327.59M $ 327.59M $ 327.59M FDV (värdering efter full utspädning): $ 3.55M $ 3.55M $ 3.55M Högsta någonsin: $ 0.077973 $ 0.077973 $ 0.077973 Lägsta någonsin: $ 0.00147545 $ 0.00147545 $ 0.00147545 Aktuellt pris: $ 0.00222093 $ 0.00222093 $ 0.00222093 CyberDEX (CYDX) Information CyberDEX is a decentralised perpetual swaps trading platform functioning on Optimism. The exchange is powered by Synthetix which - by its unique model - allows traders to tap into huge liquidity pools and carry out trades with minimum slippage and market impact. This is done by leveraging Synthetix debt pool (a massive pool of liquidity) that ensures execution in size at the closest price level to the order with minimal impact to the markets traded. This model is sustained by the liquid and immutable stablecoin, sUSD, which is quoted against the tradable synthetic assets with their prices matching the underlying assets using decentralised data oracles such as "Chainlink" and "Pyth". Officiell webbplats: https://www.cyberdex.xyz/ Whitepaper: https://cyberdex.gitbook.io/exchange/additional-resources/litepaper CyberDEX (CYDX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i CyberDEX (CYDX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CYDX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CYDX-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.