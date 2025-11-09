Cybercentry Pris idag

Livepriset för Cybercentry (CENTRY) idag är $ 0.00114873, med en förändring på 17.33% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CENTRY till USD är$ 0.00114873 per CENTRY.

Cybercentry rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 574,210, med ett cirkulerande utbud på 500.00M CENTRY. Under de senaste 24 timmarna handlades CENTRY mellan $ 0.00114474 (lägsta) och $ 0.00140428 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0020333, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CENTRY med -0.52% under den senaste timmen och -29.57% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Cybercentry (CENTRY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 574.21K$ 574.21K $ 574.21K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Cirkulationsutbud 500.00M 500.00M 500.00M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

