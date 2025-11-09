CWYPTO Pris idag

Livepriset för CWYPTO (CWYPTO) idag är $ 0.00000612, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CWYPTO till USD är$ 0.00000612 per CWYPTO.

CWYPTO rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 6,117.72, med ett cirkulerande utbud på 999.24M CWYPTO. Under de senaste 24 timmarna handlades CWYPTO mellan $ 0.00000612 (lägsta) och $ 0.00000612 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00030301, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0000056.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CWYPTO med -- under den senaste timmen och -11.56% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

CWYPTO (CWYPTO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 6.12K$ 6.12K $ 6.12K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 6.12K$ 6.12K $ 6.12K Cirkulationsutbud 999.24M 999.24M 999.24M Totalt utbud 999,235,315.859108 999,235,315.859108 999,235,315.859108

Det aktuella börsvärdet för CWYPTO är $ 6.12K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CWYPTO är 999.24M, med ett totalt utbud på 999235315.859108. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.12K.