Cute Style (CUTIE) Tokenomics
Cute Style (CUTIE) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Cute Style(CUTIE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Cute Style (CUTIE) Information
Storing value in digital art. Project launched by famous Korean artist with 144k instagram followers and millions of interactions. Created a token behind his digital art character ‘CUTIE’. The crypto community on X decided to support the artist by sharing his work to wider audiences. The artist is affiliated with some renowned names that have established and successful projects in the crypto space such as the artist behind $nub the silly nub cat.
Cute Style (CUTIE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Cute Style (CUTIE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet CUTIE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många CUTIE-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår CUTIE:s tokenomics, utforska CUTIE-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för CUTIE
Vill du veta vart CUTIE kan vara på väg? På CUTIE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn