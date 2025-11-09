BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Currency One USD idag är 1 USD.C1USD börsvärdet är 2,550,255,000 USD. Följ prisuppdateringar för C1USD till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Currency One USD idag är 1 USD.C1USD börsvärdet är 2,550,255,000 USD. Följ prisuppdateringar för C1USD till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om C1USD

C1USD prisinformation

Vad är C1USD

C1USD whitepaper

C1USD officiell webbplats

C1USD tokenomics

C1USD Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Currency One USD Logotyp

Currency One USD Pris (C1USD)

Onoterad

1 C1USD-till-USD pris i realtid:

$1
$1$1
-5.00%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Currency One USD (C1USD) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:45:22 (UTC+8)

Currency One USD Pris idag

Livepriset för Currency One USD (C1USD) idag är $ 1.0, med en förändring på 5.05% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för C1USD till USD är$ 1.0 per C1USD.

Currency One USD rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,550,255,000, med ett cirkulerande utbud på 2.55B C1USD. Under de senaste 24 timmarna handlades C1USD mellan $ 1.0 (lägsta) och $ 1.084 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.084, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.963687.

I kortsiktigt resultat, rörde sig C1USD med 0.00% under den senaste timmen och -0.01% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Currency One USD (C1USD) Marknadsinformation

$ 2.55B
$ 2.55B$ 2.55B

--
----

$ 2.55B
$ 2.55B$ 2.55B

2.55B
2.55B 2.55B

2,550,000,000.0
2,550,000,000.0 2,550,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Currency One USD är $ 2.55B, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av C1USD är 2.55B, med ett totalt utbud på 2550000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.55B.

Currency One USD Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
lägsta under 24-timmar
$ 1.084
$ 1.084$ 1.084
högsta under 24-timmar

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.084
$ 1.084$ 1.084

$ 1.084
$ 1.084$ 1.084

$ 0.963687
$ 0.963687$ 0.963687

0.00%

-5.04%

-0.01%

-0.01%

Currency One USD (C1USD) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Currency One USD till USD $ -0.053164462478962.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Currency One USD till USD $ -0.0018632000.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Currency One USD till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Currency One USD till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.053164462478962-5.04%
30 dagar$ -0.0018632000-0.18%
60 dagar$ 0--
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Currency One USD

Currency One USD (C1USD) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för C1USD $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Currency One USD (C1USD) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Currency One USD potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Currency One USD kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för C1USD prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Currency One USD Price Prediction.

Vad är Currency One USD (C1USD)

Currency One USD (C1USD) is a USD-pegged stablecoin issued by Kinesis Money Panama S.A. (“Kinesis Panama”). Every C1USD is backed by a 1:1 asset reserve. Kinesis Money Panama S.A. is the entity responsible for its issuance and management within the Kinesis ecosystem. C1USD is the first asset in the Currency One Suite of single-currency stablecoins.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Currency One USD (C1USD) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Currency One USD

Hur mycket kommer 1 Currency One USD att vara värd år 2030?
Om Currency One USD skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Currency One USD-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:45:22 (UTC+8)

Currency One USD (C1USD) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Currency One USD

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2971
$0.2971$0.2971

+48.55%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0024445
$0.0024445$0.0024445

+249.21%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004416
$0.00004416$0.00004416

+124.16%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.04197
$0.04197$0.04197

+79.28%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001941
$0.000000001941$0.000000001941

+74.70%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.0828
$0.0828$0.0828

+65.60%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.