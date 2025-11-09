Currency One USD Pris idag

Livepriset för Currency One USD (C1USD) idag är $ 1.0, med en förändring på 5.05% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för C1USD till USD är$ 1.0 per C1USD.

Currency One USD rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,550,255,000, med ett cirkulerande utbud på 2.55B C1USD. Under de senaste 24 timmarna handlades C1USD mellan $ 1.0 (lägsta) och $ 1.084 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.084, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.963687.

I kortsiktigt resultat, rörde sig C1USD med 0.00% under den senaste timmen och -0.01% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Currency One USD (C1USD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 2.55B$ 2.55B $ 2.55B Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.55B$ 2.55B $ 2.55B Cirkulationsutbud 2.55B 2.55B 2.55B Totalt utbud 2,550,000,000.0 2,550,000,000.0 2,550,000,000.0

