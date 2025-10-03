Utforska CumRocket(CUMMIES) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CUMMIES-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska CumRocket(CUMMIES) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CUMMIES-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

CumRocket (CUMMIES) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för CumRocket(CUMMIES), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M Totalt utbud: $ 1.32B $ 1.32B $ 1.32B Cirkulerande utbud $ 1.32B $ 1.32B $ 1.32B FDV (värdering efter full utspädning): $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M Högsta någonsin: $ 0.28855 $ 0.28855 $ 0.28855 Lägsta någonsin: $ 0.00142537 $ 0.00142537 $ 0.00142537 Aktuellt pris: $ 0.00273257 $ 0.00273257 $ 0.00273257 CumRocket (CUMMIES) Information CumRocket operates a creator subscription site, allowing users to build meaningful connections with their admired creators. Distinguished by its commitment to authenticity, CumRocket stands apart from other platforms like OnlyFans. There's a growing concern among fans about creators' accounts being managed by agencies or even AI chatbots. Furthermore, users can enjoy discounted fees on every purchase made within the application, based on their CUMMIES holdings. Real creators, genuine authenticity, and deeper connections—CumRocket is redefining the subscription experience. Officiell webbplats: https://cumrocket.io CumRocket (CUMMIES) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i CumRocket (CUMMIES) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CUMMIES-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CUMMIES-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn