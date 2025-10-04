Utforska CryptoTycoon(CTT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CTT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska CryptoTycoon(CTT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CTT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

CryptoTycoon (CTT) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för CryptoTycoon(CTT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik.

Marlknadsvärde: $ 967.46
Totalt utbud: $ 959.00K
Cirkulerande utbud $ 78.48K
FDV (värdering efter full utspädning): $ 11.82K
Högsta någonsin: $ 66.94
Lägsta någonsin: $ 0.00400242
Aktuellt pris: $ 0.01233741

CryptoTycoon (CTT) Information

CryptoTycoon is a gaming platform based on BSC (Binance Smart Chain). Players can spend BNB, BUSD and other BSC-based tokens in the game to get the chance to roll the dice and build houses or shops on the grid to participate in game yield farming. The game system has a great token deflation mechanism and dividend bonus model, for example, if a house or shop fails to pay taxes on time, it will be liquidated. The total amount of CTT tokens is 1 million, and 5% of the on-chain transaction amount will be burnt.

Officiell webbplats: https://cryptotycoon.finance/

CryptoTycoon (CTT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i CryptoTycoon (CTT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet CTT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många CTT-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.