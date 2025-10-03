Utforska CryptoCart V2(CCV2) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CCV2-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska CryptoCart V2(CCV2) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CCV2-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Totalt utbud: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerande utbud $ 930.36K $ 930.36K $ 930.36K FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Högsta någonsin: $ 27.07 $ 27.07 $ 27.07 Lägsta någonsin: $ 0.02534635 $ 0.02534635 $ 0.02534635 Aktuellt pris: $ 1.3 $ 1.3 $ 1.3 Läs mer om priset på CryptoCart V2(CCV2) Köp CCV2 nu! CryptoCart V2 (CCV2) Information Cryptocart Marketplace Pay your way from hundreds of vendors with global shipping. Our goal is to bridge the gap between decentralised finance and e-commerce like never seen before in crypto. CryptoCart Token. CC Token is the native currency for the CryptoCart platform, offering several benefits to holders & spenders alike DISCOUNTS Discounts for wallets holding CC Token will include cheaper shipping and a set percentage off of promotional products at any given time. CASHBACK When transacting in CC Token, a percentage of the purchase value can be earned back as yield on your CC Token balance. PROMOTIONS Earn points for spending CC Token on CryptoCart. Points can later be redeemed for NFTs that can be applied to specific products or pomotions. LOYALTY SCHEME The NFT vouchers earned through the points scheme can be burned in exchange for the equivalent CC Token yield minus a percentage. Officiell webbplats: https://cryptocart.cc/ CryptoCart V2 (CCV2) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i CryptoCart V2 (CCV2) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CCV2-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CCV2-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår CCV2:s tokenomics, utforska CCV2-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för CCV2 Vill du veta vart CCV2 kan vara på väg? På CCV2 sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se CCV2-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn