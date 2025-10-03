Crypto Strategic Reserve (CSR) Tokenomics
Crypto Strategic Reserve (CSR) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Crypto Strategic Reserve(CSR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Crypto Strategic Reserve (CSR) Information
The Crypto Strategic Reserve $CSR is a memecoin behind the news of President Donald Trump announcing that the United States will be creating a Crypto Strategic Reserve.
@realDonaldTrump
"A U.S. Crypto Reserve will elevate this critical industry after years of corrupt attacks by the Biden Administration, which is why my Executive Order on Digital Assets directed the Presidential Working Group to move forward on a Crypto Strategic Reserve that includes XRP, SOL, and ADA. I will make sure the U.S. is the Crypto Capital of the World. We are MAKING AMERICA GREAT AGAIN!"
The President later added a more to the message:
"And, obviously, BTC and ETH, as other valuable Cryptocurrencies, will be the heart of the Reserve. I also love Bitcoin and Ethereum!"
Crypto Strategic Reserve (CSR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Crypto Strategic Reserve (CSR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet CSR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många CSR-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår CSR:s tokenomics, utforska CSR-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för CSR
Vill du veta vart CSR kan vara på väg? På CSR sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn