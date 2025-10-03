Utforska Crypto Strategic Reserve(CSR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CSR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Crypto Strategic Reserve(CSR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CSR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 150.43K $ 150.43K $ 150.43K Totalt utbud: $ 998.00M $ 998.00M $ 998.00M Cirkulerande utbud $ 998.00M $ 998.00M $ 998.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 150.43K $ 150.43K $ 150.43K Högsta någonsin: $ 0.00124165 $ 0.00124165 $ 0.00124165 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00015079 $ 0.00015079 $ 0.00015079 Läs mer om priset på Crypto Strategic Reserve(CSR) Köp CSR nu! Crypto Strategic Reserve (CSR) Information The Crypto Strategic Reserve $CSR is a memecoin behind the news of President Donald Trump announcing that the United States will be creating a Crypto Strategic Reserve. @realDonaldTrump "A U.S. Crypto Reserve will elevate this critical industry after years of corrupt attacks by the Biden Administration, which is why my Executive Order on Digital Assets directed the Presidential Working Group to move forward on a Crypto Strategic Reserve that includes XRP, SOL, and ADA. I will make sure the U.S. is the Crypto Capital of the World. Officiell webbplats: https://cryptostrategicreservesolana.com Crypto Strategic Reserve (CSR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Crypto Strategic Reserve (CSR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CSR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CSR-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Nu när du förstår CSR:s tokenomics, utforska CSR-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för CSR Vill du veta vart CSR kan vara på väg? På CSR sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se CSR-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn