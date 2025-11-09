Crypto Rug Muncher Pris idag

Livepriset för Crypto Rug Muncher (CRM) idag är --, med en förändring på 2.39% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CRM till USD är-- per CRM.

Crypto Rug Muncher rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 239,975, med ett cirkulerande utbud på 999.92M CRM. Under de senaste 24 timmarna handlades CRM mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CRM med -1.68% under den senaste timmen och -1.08% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Crypto Rug Muncher (CRM) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 239.98K$ 239.98K $ 239.98K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 239.98K$ 239.98K $ 239.98K Cirkulationsutbud 999.92M 999.92M 999.92M Totalt utbud 999,917,064.6189524 999,917,064.6189524 999,917,064.6189524

