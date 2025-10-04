Utforska Crypto Bro(LARRY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om LARRY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Crypto Bro(LARRY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om LARRY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Crypto Bro (LARRY) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Crypto Bro(LARRY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 16.04K
Totalt utbud: $ 594.46M
Cirkulerande utbud $ 594.46M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 16.04K
Högsta någonsin: $ 0.00816041
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

Crypto Bro (LARRY) Information

This is the story of a young boy, who was not very popular or liked, but he just wanted to be the coolest most popular kid ever. His friends all grew up and became moderately successful, and bought houses and cars. But he was just a loser. This is the story of a young boy, who was not very popular or liked, but he just wanted to be the coolest most popular kid ever. Every day, as he jerked off while playing world of warcraft, his desire to be successful would grow. Little did he know that luck was afoot.

Officiell webbplats: http://cryptobro.lol/

Crypto Bro (LARRY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Crypto Bro (LARRY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet LARRY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många LARRY-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.