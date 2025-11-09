CrypstocksAI Pris idag

Livepriset för CrypstocksAI (MVP) idag är --, med en förändring på 8.41% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MVP till USD är-- per MVP.

CrypstocksAI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 703,585, med ett cirkulerande utbud på 1.00B MVP. Under de senaste 24 timmarna handlades MVP mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02268711, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MVP med +0.81% under den senaste timmen och -2.20% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

CrypstocksAI (MVP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 703.59K$ 703.59K $ 703.59K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 703.59K$ 703.59K $ 703.59K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

