Livepriset för Crumbcat idag är 0 USD.CRUMB börsvärdet är 321,148 USD. Följ prisuppdateringar för CRUMB till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om CRUMB

CRUMB prisinformation

Vad är CRUMB

CRUMB officiell webbplats

CRUMB tokenomics

CRUMB Prisförutsägelse

Crumbcat Logotyp

Crumbcat Pris (CRUMB)

Onoterad

1 CRUMB-till-USD pris i realtid:

$0.00032225
$0.00032225$0.00032225
-6.20%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Crumbcat (CRUMB) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:18:47 (UTC+8)

Crumbcat Pris idag

Livepriset för Crumbcat (CRUMB) idag är --, med en förändring på 6.23% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CRUMB till USD är-- per CRUMB.

Crumbcat rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 321,148, med ett cirkulerande utbud på 999.51M CRUMB. Under de senaste 24 timmarna handlades CRUMB mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00263437, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CRUMB med +0.47% under den senaste timmen och -33.98% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Crumbcat (CRUMB) Marknadsinformation

$ 321.15K
$ 321.15K$ 321.15K

--
----

$ 321.15K
$ 321.15K$ 321.15K

999.51M
999.51M 999.51M

999,507,725.103161
999,507,725.103161 999,507,725.103161

Det aktuella börsvärdet för Crumbcat är $ 321.15K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CRUMB är 999.51M, med ett totalt utbud på 999507725.103161. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 321.15K.

Crumbcat Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00263437
$ 0.00263437$ 0.00263437

$ 0
$ 0$ 0

+0.47%

-6.23%

-33.98%

-33.98%

Crumbcat (CRUMB) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Crumbcat till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Crumbcat till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Crumbcat till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Crumbcat till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-6.23%
30 dagar$ 0+49.85%
60 dagar$ 0-15.21%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Crumbcat

Crumbcat (CRUMB) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för CRUMB $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Crumbcat (CRUMB) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Crumbcat potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Crumbcat kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för CRUMB prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Crumbcat Price Prediction.

Vad är Crumbcat (CRUMB)

CRUMB is a meme token on the Solana blockchain, centered around a lovable GIF cat that has quickly become an symbol of Solana’s/Jupiters meme culture. Dubbed “Crumbcat,” this feline is not just another internet kitty - it’s the first major meme cat on Jupiter, the largest DEX aggregator on Solana, and also features in the Official Jupiter Theme Song, giving it both cultural and cosmic significance.

At its core, CRUMB embraces the whimsical, community-driven nature of meme tokens. There are no promises of groundbreaking utility or complicated tokenomics—just pure internet joy, community vibes, and the spirit of decentralized fun. It’s a celebration of meme culture, Web3 creativity, and the Solana ecosystem.

Crumbcat lives at the intersection of internet culture and Solana speed. The token has already gained traction, with over 1,000 holders and a market cap approaching $1 million. It’s actively traded on popular Solana platforms like Jupiter (verified), Phantom, Meteora DAMM V2, and Maestro Bot. The CRUMB community is growing fast.

Visually, CRUMB leans hard into its aesthetic: a looping, purring, and chaotic-yet-charming animated cat that perfectly captures the energy of the project. Behind the meme is a team focused on creating a fun, engaging experience without overpromising or overcomplicating. Instead of a whitepaper full of jargon, CRUMB gives you a GIF, a song, and a chance to vibe.

So what is CRUMB really about? It’s about community. It’s about Solana. It’s about cat GIFs. It’s about not taking crypto too seriously while still showing up, holding strong, and building something weirdly wonderful—together. Whether you’re in it for the memes, the music, or the meows, CRUMB offers a lighthearted space to join a galactic journey powered by cuteness, culture, and crypto.

Crumbcat (CRUMB) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Crumbcat

Hur mycket kommer 1 Crumbcat att vara värd år 2030?
Om Crumbcat skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Crumbcat-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:18:47 (UTC+8)

Crumbcat (CRUMB) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Crumbcat

