Crumbcat Pris (CRUMB)
Livepriset för Crumbcat (CRUMB) idag är --, med en förändring på 6.23% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CRUMB till USD är-- per CRUMB.
Crumbcat rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 321,148, med ett cirkulerande utbud på 999.51M CRUMB. Under de senaste 24 timmarna handlades CRUMB mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00263437, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig CRUMB med +0.47% under den senaste timmen och -33.98% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Crumbcat är $ 321.15K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CRUMB är 999.51M, med ett totalt utbud på 999507725.103161. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 321.15K.
+0.47%
-6.23%
-33.98%
-33.98%
Under dagen var prisförändringen på Crumbcat till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Crumbcat till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Crumbcat till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Crumbcat till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|-6.23%
|30 dagar
|$ 0
|+49.85%
|60 dagar
|$ 0
|-15.21%
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på Crumbcat potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
CRUMB is a meme token on the Solana blockchain, centered around a lovable GIF cat that has quickly become an symbol of Solana’s/Jupiters meme culture. Dubbed “Crumbcat,” this feline is not just another internet kitty - it’s the first major meme cat on Jupiter, the largest DEX aggregator on Solana, and also features in the Official Jupiter Theme Song, giving it both cultural and cosmic significance.
At its core, CRUMB embraces the whimsical, community-driven nature of meme tokens. There are no promises of groundbreaking utility or complicated tokenomics—just pure internet joy, community vibes, and the spirit of decentralized fun. It’s a celebration of meme culture, Web3 creativity, and the Solana ecosystem.
Crumbcat lives at the intersection of internet culture and Solana speed. The token has already gained traction, with over 1,000 holders and a market cap approaching $1 million. It’s actively traded on popular Solana platforms like Jupiter (verified), Phantom, Meteora DAMM V2, and Maestro Bot. The CRUMB community is growing fast.
Visually, CRUMB leans hard into its aesthetic: a looping, purring, and chaotic-yet-charming animated cat that perfectly captures the energy of the project. Behind the meme is a team focused on creating a fun, engaging experience without overpromising or overcomplicating. Instead of a whitepaper full of jargon, CRUMB gives you a GIF, a song, and a chance to vibe.
So what is CRUMB really about? It’s about community. It’s about Solana. It’s about cat GIFs. It’s about not taking crypto too seriously while still showing up, holding strong, and building something weirdly wonderful—together. Whether you’re in it for the memes, the music, or the meows, CRUMB offers a lighthearted space to join a galactic journey powered by cuteness, culture, and crypto.
