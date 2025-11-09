Crumbcat Pris idag

Livepriset för Crumbcat (CRUMB) idag är --, med en förändring på 6.23% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CRUMB till USD är-- per CRUMB.

Crumbcat rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 321,148, med ett cirkulerande utbud på 999.51M CRUMB. Under de senaste 24 timmarna handlades CRUMB mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00263437, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CRUMB med +0.47% under den senaste timmen och -33.98% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Crumbcat (CRUMB) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 321.15K$ 321.15K $ 321.15K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 321.15K$ 321.15K $ 321.15K Cirkulationsutbud 999.51M 999.51M 999.51M Totalt utbud 999,507,725.103161 999,507,725.103161 999,507,725.103161

