CrowdSwap (CROWD) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om CrowdSwap(CROWD), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. CrowdSwap (CROWD) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för CrowdSwap(CROWD), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 508.57K $ 508.57K $ 508.57K Totalt utbud: $ 609.00M $ 609.00M $ 609.00M Cirkulerande utbud $ 363.03M $ 363.03M $ 363.03M FDV (värdering efter full utspädning): $ 853.16K $ 853.16K $ 853.16K Högsta någonsin: $ 0.302311 $ 0.302311 $ 0.302311 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00140092 $ 0.00140092 $ 0.00140092 Läs mer om priset på CrowdSwap(CROWD) Köp CROWD nu! CrowdSwap (CROWD) Information CrowdSwap is a DeFi platform. It will help people to simplify the process of investing assets into different kinds of opportunities (Staking, lending, yield farming,...). CrowdSwap provides a one-stop-shop for best-price and aggregation swaps, cross-chain transfers and opportunity platforms in one confortable process for the user. Users don´t have to spend their time on finding the best DEX and bridging solution anymore. CrowdSwap will calcualte the best route and optimize the prices along the way. Many DeFi platforms provide great functionality. CrowdSwap glues them together to make DeFi easier for everybody. Analyzing the market multichain guarnatees the best prices for the user. No bad deals anymore that reside from illiquid liquidity pools. CrowdSwap finds the best prices in the DeDi space, calculates the shortest, fastest and most cost effective route and presents it to the user in a simple to execute process. Analyzing the market multichain guarnatees the best prices for the user. No bad deals anymore that reside from illiquid liquidity pools. CrowdSwap finds the best prices in the DeDi space, calculates the shortest, fastest and most cost effective route and presents it to the user in a simple to execute process. Officiell webbplats: https://crowdswap.org/ Whitepaper: http://crowdswap.org/wp-content/uploads/2021/12/Whitepaper20210403_EN_V1.1_Final.pdf CrowdSwap (CROWD) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i CrowdSwap (CROWD) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CROWD-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CROWD-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår CROWD:s tokenomics, utforska CROWD-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för CROWD Vill du veta vart CROWD kan vara på väg? På CROWD sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se CROWD-tokens prisförutsägelse nu! 