CrowdStrike xStock Pris idag

Livepriset för CrowdStrike xStock (CRWDX) idag är $ 540.8, med en förändring på 0.12% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CRWDX till USD är$ 540.8 per CRWDX.

CrowdStrike xStock rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 239,842, med ett cirkulerande utbud på 443.50 CRWDX. Under de senaste 24 timmarna handlades CRWDX mellan $ 539.77 (lägsta) och $ 541.24 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 559.32, medan det lägsta priset någonsin var $ 403.98.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CRWDX med +0.04% under den senaste timmen och -0.36% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

CrowdStrike xStock (CRWDX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 239.84K$ 239.84K $ 239.84K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 11.42M$ 11.42M $ 11.42M Cirkulationsutbud 443.50 443.50 443.50 Totalt utbud 21,120.0 21,120.0 21,120.0

Det aktuella börsvärdet för CrowdStrike xStock är $ 239.84K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CRWDX är 443.50, med ett totalt utbud på 21120.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 11.42M.