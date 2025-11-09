BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för CROTCH idag är 0.00600195 USD.CROTCH börsvärdet är 424,477 USD. Följ prisuppdateringar för CROTCH till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för CROTCH idag är 0.00600195 USD.CROTCH börsvärdet är 424,477 USD. Följ prisuppdateringar för CROTCH till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om CROTCH

CROTCH prisinformation

Vad är CROTCH

CROTCH whitepaper

CROTCH officiell webbplats

CROTCH tokenomics

CROTCH Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

CROTCH Logotyp

CROTCH Pris (CROTCH)

Onoterad

1 CROTCH-till-USD pris i realtid:

$0.00600195
$0.00600195$0.00600195
+5.00%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
CROTCH (CROTCH) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:44:08 (UTC+8)

CROTCH Pris idag

Livepriset för CROTCH (CROTCH) idag är $ 0.00600195, med en förändring på 5.05% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CROTCH till USD är$ 0.00600195 per CROTCH.

CROTCH rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 424,477, med ett cirkulerande utbud på 70.72M CROTCH. Under de senaste 24 timmarna handlades CROTCH mellan $ 0.00551774 (lägsta) och $ 0.00606129 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01267094, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00461036.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CROTCH med -0.84% under den senaste timmen och +0.59% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

CROTCH (CROTCH) Marknadsinformation

$ 424.48K
$ 424.48K$ 424.48K

--
----

$ 2.40M
$ 2.40M$ 2.40M

70.72M
70.72M 70.72M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för CROTCH är $ 424.48K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CROTCH är 70.72M, med ett totalt utbud på 400000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.40M.

CROTCH Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00551774
$ 0.00551774$ 0.00551774
lägsta under 24-timmar
$ 0.00606129
$ 0.00606129$ 0.00606129
högsta under 24-timmar

$ 0.00551774
$ 0.00551774$ 0.00551774

$ 0.00606129
$ 0.00606129$ 0.00606129

$ 0.01267094
$ 0.01267094$ 0.01267094

$ 0.00461036
$ 0.00461036$ 0.00461036

-0.84%

+5.05%

+0.59%

+0.59%

CROTCH (CROTCH) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på CROTCH till USD $ +0.00028837.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på CROTCH till USD $ -0.0007711689.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på CROTCH till USD $ -0.0001454818.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på CROTCH till USD $ -0.001100554649574317.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00028837+5.05%
30 dagar$ -0.0007711689-12.84%
60 dagar$ -0.0001454818-2.42%
90 dagar$ -0.001100554649574317-15.49%

Prisförutsägelse för CROTCH

CROTCH (CROTCH) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för CROTCH $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
CROTCH (CROTCH) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på CROTCH potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som CROTCH kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för CROTCH prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på CROTCH Price Prediction.

Vad är CROTCH (CROTCH)

CROTCH is a hilarious utility token that blends meme culture with real-world function. Built for long-term holders, it offers generous ETH and CRO rewards paid quarterly and the longer you hold your CROTCH, the bigger your payout. A multi-chain bridge between multiple networks unlocks extra incentives on every transaction, while regular buybacks help boost future reward pools and stabilize the price.

CROTCH also features a community-voted charity fund, giving holders the power to choose which causes receive real USDC donations, making it one of the few meme tokens that gives back in more ways than one. With a viral name, transparent tokenomics, and anti-whale/anti-dump mechanics, it’s designed to reward loyalty and protect the community.

With a name like CROTCH, it’s impossible to ignore the endless innuendos. Designed for maximum memeability, it slips into conversations, tickles algorithms, and spreads faster than you can adjust your portfolio, making it the perfect viral vehicle for a utility-backed token.

Sell your CROTCH early? Your rewards go to someone else’s wallet. Hold tight, perform missions, and you’ll climb the tier system for even more gains. It’s cheeky, it’s clever, and it just might be the most rewarding CROTCH you’ll ever grab.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

CROTCH (CROTCH) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om CROTCH

Hur mycket kommer 1 CROTCH att vara värd år 2030?
Om CROTCH skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella CROTCH-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:44:08 (UTC+8)

CROTCH (CROTCH) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om CROTCH

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2969
$0.2969$0.2969

+48.45%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0024556
$0.0024556$0.0024556

+250.80%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004410
$0.00004410$0.00004410

+123.85%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.04300
$0.04300$0.04300

+83.68%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001941
$0.000000001941$0.000000001941

+74.70%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.0838
$0.0838$0.0838

+67.60%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.