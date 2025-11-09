CROTCH Pris idag

Livepriset för CROTCH (CROTCH) idag är $ 0.00600195, med en förändring på 5.05% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CROTCH till USD är$ 0.00600195 per CROTCH.

CROTCH rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 424,477, med ett cirkulerande utbud på 70.72M CROTCH. Under de senaste 24 timmarna handlades CROTCH mellan $ 0.00551774 (lägsta) och $ 0.00606129 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01267094, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00461036.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CROTCH med -0.84% under den senaste timmen och +0.59% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

CROTCH (CROTCH) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 424.48K$ 424.48K $ 424.48K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M Cirkulationsutbud 70.72M 70.72M 70.72M Totalt utbud 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

