Crome Pris idag

Livepriset för Crome (CROME) idag är $ 0.00818493, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CROME till USD är$ 0.00818493 per CROME.

Crome rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 8,184.93, med ett cirkulerande utbud på 1.00M CROME. Under de senaste 24 timmarna handlades CROME mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.322876, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00772015.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CROME med -- under den senaste timmen och -12.40% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Crome (CROME) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Cirkulationsutbud 1.00M 1.00M 1.00M Totalt utbud 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

