Crocodile Finance Pris idag

Livepriset för Crocodile Finance (CROC) idag är $ 12.47, med en förändring på 1.91% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CROC till USD är$ 12.47 per CROC.

Crocodile Finance rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,160,955, med ett cirkulerande utbud på 173.93K CROC. Under de senaste 24 timmarna handlades CROC mellan $ 12.22 (lägsta) och $ 12.91 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 29.85, medan det lägsta priset någonsin var $ 9.96.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CROC med -0.27% under den senaste timmen och -3.99% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Crocodile Finance (CROC) Marknadsinformation

