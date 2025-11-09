Livepriset för Croatian Football Federation Token (VATRENI) idag är $ 1.91, med en förändring på 3.98% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VATRENI till USD är$ 1.91 per VATRENI.

Croatian Football Federation Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 7,447,410, med ett cirkulerande utbud på 3.89M VATRENI. Under de senaste 24 timmarna handlades VATRENI mellan $ 1.81 (lägsta) och $ 1.92 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.92, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.050045.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VATRENI med -- under den senaste timmen och +29.25% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Croatian Football Federation Token (VATRENI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 7.45M$ 7.45M $ 7.45M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 40.85M$ 40.85M $ 40.85M Cirkulationsutbud 3.89M 3.89M 3.89M Totalt utbud 21,359,921.793765157 21,359,921.793765157 21,359,921.793765157

Det aktuella börsvärdet för Croatian Football Federation Token är $ 7.45M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av VATRENI är 3.89M, med ett totalt utbud på 21359921.793765157. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 40.85M.