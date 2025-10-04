Croak the Bullfrog (CROAK) Tokenomics
Croak the Bullfrog (CROAK) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Croak the Bullfrog(CROAK), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Croak the Bullfrog (CROAK) Information
$CROAK isn't just another meme coin. The Market is exploded and people are more bullish then ever. The constant chant of don't sleep, order in, and lock in has erupted across X social platforms.
Enter croak... Bullfrogs don't sleep allowing Croak to stay on the grind every day. His story is your story. Believing in crypto to provide a better life for you and your family.
Croak represents the dreams and goal we try to obtain through Web3.
Art Culture are the keys to $CROAK With constant memes and illustrations being put out, our goal is to capture the hearts of the Solana community to believe in more for themselves.
Crypto Runs On Absolute Konviction
Croak the Bullfrog (CROAK) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Croak the Bullfrog (CROAK) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet CROAK-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många CROAK-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår CROAK:s tokenomics, utforska CROAK-tokens pris i realtid!
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
