CreatorDAO (CREATOR) Tokenomics

CreatorDAO (CREATOR) Tokenomics och prisanalys
Marlknadsvärde: $ 775.26K
Totalt utbud: $ 1.00B
Cirkulerande utbud $ 285.84M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 2.71M
Högsta någonsin: $ 0.02225446
Lägsta någonsin: $ 0.00252314
Aktuellt pris: $ 0.00271815

CreatorDAO (CREATOR) Information Officiell webbplats: https://creatordao.com

CreatorDAO (CREATOR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i CreatorDAO (CREATOR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud: Det maximala antalet CREATOR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många CREATOR-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Prisförutsägelse för CREATOR

