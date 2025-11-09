CreatorDAO Pris idag

Livepriset för CreatorDAO (CREATOR) idag är $ 0.00501837, med en förändring på 8.50% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CREATOR till USD är$ 0.00501837 per CREATOR.

CreatorDAO rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,198,382, med ett cirkulerande utbud på 238.80M CREATOR. Under de senaste 24 timmarna handlades CREATOR mellan $ 0.00458603 (lägsta) och $ 0.005098 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02225446, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00269697.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CREATOR med -0.78% under den senaste timmen och +4.78% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

CreatorDAO (CREATOR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.02M$ 5.02M $ 5.02M Cirkulationsutbud 238.80M 238.80M 238.80M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för CreatorDAO är $ 1.20M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CREATOR är 238.80M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.02M.