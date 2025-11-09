Crazzers AI Pris idag

Livepriset för Crazzers AI (CRAZZERS) idag är --, med en förändring på 12.88% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CRAZZERS till USD är-- per CRAZZERS.

Crazzers AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 46,704, med ett cirkulerande utbud på 388.11M CRAZZERS. Under de senaste 24 timmarna handlades CRAZZERS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CRAZZERS med -2.45% under den senaste timmen och -34.54% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Crazzers AI (CRAZZERS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 46.70K$ 46.70K $ 46.70K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 120.34K$ 120.34K $ 120.34K Cirkulationsutbud 388.11M 388.11M 388.11M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Crazzers AI är $ 46.70K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CRAZZERS är 388.11M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 120.34K.