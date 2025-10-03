Crash On Base (CRASH) Tokenomics
Crash On Base (CRASH) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Crash On Base(CRASH), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Crash On Base (CRASH) Information
Crash has taken his rightful throne on BASE!! After giving countless calls and making people millions, we have decided his legacy must be cemented as a coin. This coin will serve as a thank you for working for his bags and ours as well. Don’t be allergic to money… BUY $CRASH.
Crash On Base (CRASH) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Crash On Base (CRASH) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet CRASH-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många CRASH-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår CRASH:s tokenomics, utforska CRASH-tokens pris i realtid!
