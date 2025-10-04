CRAB (CRAB) Tokenomics
CRAB (CRAB) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för CRAB(CRAB), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
CRAB (CRAB) Information
The memecoin that claws its way to the top.
With our pincers, we climb higher each day, collecting shells, pearls, and treasures as we roam the ocean floor.
We crabs learned to spot a good solana from miles away, readin' the currents like a treasure map.
You see, we crabs perfected the art of supply and demand — tides go out, food's scarce, we know when to pinch and when to hold.
This ain't just about pinchin' pennies. It's about ridin' the waves, knowing when to burrow deep and when to claw yer way up!
SNIP. SNIP. No one left behind in the quest for riches! Join now, or risk watching from the shore.
SNIP. SNIP.
CRAB (CRAB) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i CRAB (CRAB) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet CRAB-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många CRAB-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
