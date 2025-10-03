Utforska CorgiAI(CORGIAI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CORGIAI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska CorgiAI(CORGIAI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CORGIAI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 40.49M $ 40.49M $ 40.49M Totalt utbud: $ 372.50B $ 372.50B $ 372.50B Cirkulerande utbud $ 343.53B $ 343.53B $ 343.53B FDV (värdering efter full utspädning): $ 43.90M $ 43.90M $ 43.90M Högsta någonsin: $ 0.0042301 $ 0.0042301 $ 0.0042301 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00011791 $ 0.00011791 $ 0.00011791 Läs mer om priset på CorgiAI(CORGIAI) Köp CORGIAI nu! CorgiAI (CORGIAI) Information What is the project about? CorgiAI is a community driven AI project centered around the creation of a tight knitted community. In CorgiAI, we would like to combine the best of AI with web3 capabilities and allow users to explore the limitless potential of AI technology. What makes your project unique? We are the first project on Cronos Chain to build with AI technology. We have ambitious plans to launch various features with the aid of AI Image Generative Tool and Chatbots so that our users can try out these tools while having fun and earning yields on our platform. What is the project about? CorgiAI is a community driven AI project centered around the creation of a tight knitted community. In CorgiAI, we would like to combine the best of AI with web3 capabilities and allow users to explore the limitless potential of AI technology. What makes your project unique? We are the first project on Cronos Chain to build with AI technology. We have ambitious plans to launch various features with the aid of AI Image Generative Tool and Chatbots so that our users can try out these tools while having fun and earning yields on our platform. History of your project. Our project was officially launched in Jun 2023 along with the ICO of our native token via VVS Finance. We are currently incubated in Cronos Labs Accelerator Program. What's next for your project? We are in preparation to launch several features to expand the utility of $CORGIAI and to allow users exploring AI image generation technology. What can your token be used for? Currently, it is equipped with staking capability. However, in a near feature, it will be used for a wide range of features on our platform such as redeeming credits for generating images with AI. Officiell webbplats: https://corgiai.xyz/ Whitepaper: https://corgiai.xyz/CorgiAI_Whitepaper.pdf CorgiAI (CORGIAI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i CorgiAI (CORGIAI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CORGIAI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CORGIAI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 