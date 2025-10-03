COQ AI (COQAI) Tokenomics
COQ AI (COQAI) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för COQ AI(COQAI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
COQ AI (COQAI) Information
COQ AI is the companion token to COQ INU, created to take our memecoin ecosystem to the next level. Building on COQ INU’s foundation of art and community, COQ AI is here to grow and evolve. We’re working to make it smarter and better, training it on the amazing art from our meme artists and turning it into a truly creative, useful tool. It’s all about pushing boundaries and making COQ even stronger.
COQ AI (COQAI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i COQ AI (COQAI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet COQAI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många COQAI-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår COQAI:s tokenomics, utforska COQAI-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för COQAI
Vill du veta vart COQAI kan vara på väg? På COQAI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn