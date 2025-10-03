Utforska Connect(CNCT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CNCT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Connect(CNCT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CNCT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 178.98K $ 178.98K $ 178.98K Totalt utbud: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerande utbud $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 223.73K $ 223.73K $ 223.73K Högsta någonsin: $ 0.04526064 $ 0.04526064 $ 0.04526064 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00223863 $ 0.00223863 $ 0.00223863 Läs mer om priset på Connect(CNCT) Köp CNCT nu! Connect (CNCT) Information The Big Ecosystem Is A Unified Platform Providing Users Access To Technologies And Resources We are dedicated to unifying the most advanced technologies in the crypto space. Our mission is to provide a comprehensive, user-friendly platform for beginners and professionals. We foster community collaboration and innovation, ensuring a secure and efficient crypto experience for all users. Advanced Trading Signals Big Ecosystem offers cutting-edge trading signals that help users make informed decisions. Our platform provides real-time analytics and predictive insights, enabling users to stay ahead in the market and optimize their investment outcomes. Educational Platform Big Ecosystem offers a dedicated educational platform that provides resources, tutorials, and expert-led courses. Whether you are new to crypto or looking to deepen your knowledge, our educational content is designed to support your journey. Network Academy Connect, learn, and collaborate through our Network Academy in the Big Ecosystem. It serves as a networking and knowledge exchange hub, helping users build valuable connections and stay informed about the latest trends and developments in the crypto space. Utility Integrations Benefit from seamless utility integrations within the Big Ecosystem. Our platform is designed to provide a cohesive experience by integrating various crypto utilities and services, making your crypto journey more efficient and streamlined. Officiell webbplats: https://bigecosystem.com/ Connect (CNCT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Connect (CNCT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CNCT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CNCT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår CNCT:s tokenomics, utforska CNCT-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för CNCT Vill du veta vart CNCT kan vara på väg? 