Mer om CTR CTR prisinformation CTR officiell webbplats CTR tokenomics CTR Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Concentrator (CTR) / Tokenomik / Concentrator (CTR) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Concentrator(CTR), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD concentrator tokenomics Information om concentrator Concentrator (CTR) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Concentrator(CTR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Totalt utbud: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Cirkulerande utbud $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M FDV (värdering efter full utspädning): $ 5.32M $ 5.32M $ 5.32M Högsta någonsin: $ 3.63 $ 3.63 $ 3.63 Lägsta någonsin: $ 0.105805 $ 0.105805 $ 0.105805 Aktuellt pris: $ 1.064 $ 1.064 $ 1.064 Läs mer om priset på Concentrator(CTR) Köp CTR nu! Concentrator (CTR) Information CTR token is the governance token of Concentrator. CTR tokenomics work the same way as Curve’s ve tokenomics. CTR holders will be able to lock their tokens for up to 4 years to get veCTR, and the ve power of each lock will be determined by the amount locked and the remaining lock time left. veCTR bestows governance rights including the allocation of 50% of all Concentrator’s revenues, and depending on the outcome of the community vote, will likely earn most of that revenue. CTR token is the governance token of Concentrator. CTR tokenomics work the same way as Curve's ve tokenomics. CTR holders will be able to lock their tokens for up to 4 years to get veCTR, and the ve power of each lock will be determined by the amount locked and the remaining lock time left. veCTR bestows governance rights including the allocation of 50% of all Concentrator's revenues, and depending on the outcome of the community vote, will likely earn most of that revenue.

The maximum total CTR will be only 5,000,000 and all of those will be emitted by the end of the IFO (with 50% distributed to IFO farmers). CTR has no team or investor allotment, nor does it have any involuntary lockups or vesting. Locking CTR to get veCTR will be available within a few weeks of the IFO period for users to lock their CTR and begin directing and/or receiving platform revenue. Officiell webbplats: https://concentrator.aladdin.club/ Concentrator (CTR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Concentrator (CTR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CTR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CTR-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår CTR:s tokenomics, utforska CTR-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för CTR Vill du veta vart CTR kan vara på väg? På CTR sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se CTR-tokens prisförutsägelse nu! 