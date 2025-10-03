Utforska Conceal(CCX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CCX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Conceal(CCX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CCX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 127.20K $ 127.20K $ 127.20K Totalt utbud: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Cirkulerande utbud $ 20.58M $ 20.58M $ 20.58M FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Högsta någonsin: $ 1.59 $ 1.59 $ 1.59 Lägsta någonsin: $ 0.00403452 $ 0.00403452 $ 0.00403452 Aktuellt pris: $ 0.00618183 $ 0.00618183 $ 0.00618183 Läs mer om priset på Conceal(CCX) Köp CCX nu! Conceal (CCX) Information Conceal Network is a Private by Default decentralized blockchain with deposits paying interest, without the involvement of financial institutions, powered by 100% open source code. No one owns Conceal Network, everyone can take part. Conceal Network enables untraceable and anonymous messaging, and a secure way to transfer funds. Using a distributed public ledger, the sender and receiver are kept anonymous, a key concern in a post Snowden world. Hackers cannot trace funds or messages when they are sent across public networks. Officiell webbplats: https://conceal.network/ Conceal (CCX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Conceal (CCX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CCX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CCX-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 