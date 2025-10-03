Conan Meme (CONAN) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Conan Meme(CONAN), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 16:33:06 (UTC+8)
Conan Meme (CONAN) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Conan Meme(CONAN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 1.16M
Totalt utbud:
$ 306.40M
Cirkulerande utbud
$ 306.40M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 1.16M
Högsta någonsin:
$ 0.02065246
Lägsta någonsin:
$ 0.00184062
Aktuellt pris:
$ 0.00382601
Conan Meme (CONAN) Information

Conan Token ($CONAN) is a crypto asset inspired by the legendary strength and determination of Conan, the Belgian Malinois who was a loyal companion to Trump.

Embodying resilience, loyalty, and leadership, $CONAN is designed to lead the pack in the digital asset space. Join the movement and unleash the power of the ultimate crypto guardian. The token is in memory of Conan, a true hero.

Join the Conan Community. This is History in the Making!

Conan Memes celebrate the spirit of courage, strength, and fun, bringing people together through the symbol “$CONAN” and its iconic artwork. These memes are meant for enjoyment and engagement, not for investment or financial purposes. GetConanMemes.com is not connected to any political cause, campaign, or governmental entity.

Officiell webbplats:
https://getconanmemes.com/

Conan Meme (CONAN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Conan Meme (CONAN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet CONAN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många CONAN-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår CONAN:s tokenomics, utforska CONAN-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för CONAN

Vill du veta vart CONAN kan vara på väg? På CONAN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Friskrivning

