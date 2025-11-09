Livepriset för Compliant Naira idag är 0.00068822 USD.CNGN börsvärdet är 449,546 USD. Följ prisuppdateringar för CNGN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Compliant Naira idag är 0.00068822 USD.CNGN börsvärdet är 449,546 USD. Följ prisuppdateringar för CNGN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Compliant Naira (CNGN) idag är $ 0.00068822, med en förändring på 0.12% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CNGN till USD är$ 0.00068822 per CNGN.
Compliant Naira rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 449,546, med ett cirkulerande utbud på 653.20M CNGN. Under de senaste 24 timmarna handlades CNGN mellan $ 0.00068535 (lägsta) och $ 0.00069125 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00070882, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00064906.
I kortsiktigt resultat, rörde sig CNGN med -- under den senaste timmen och -1.07% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Compliant Naira (CNGN) Marknadsinformation
$ 449.55K
$ 449.55K$ 449.55K
--
----
$ 449.55K
$ 449.55K$ 449.55K
653.20M
653.20M 653.20M
653,203,572.9949999
653,203,572.9949999 653,203,572.9949999
Det aktuella börsvärdet för Compliant Naira är $ 449.55K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CNGN är 653.20M, med ett totalt utbud på 653203572.9949999. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 449.55K.
Compliant Naira Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00068535
$ 0.00068535$ 0.00068535
lägsta under 24-timmar
$ 0.00069125
$ 0.00069125$ 0.00069125
högsta under 24-timmar
$ 0.00068535
$ 0.00068535$ 0.00068535
$ 0.00069125
$ 0.00069125$ 0.00069125
$ 0.00070882
$ 0.00070882$ 0.00070882
$ 0.00064906
$ 0.00064906$ 0.00064906
--
+0.12%
-1.07%
-1.07%
Compliant Naira (CNGN) Prishistorik USD
Under dagen var prisförändringen på Compliant Naira till USD $ 0. Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Compliant Naira till USD $ +0.0000112349. Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Compliant Naira till USD $ 0. Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Compliant Naira till USD $ 0.
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ 0
+0.12%
30 dagar
$ +0.0000112349
+1.63%
60 dagar
$ 0
--
90 dagar
$ 0
--
Prisförutsägelse för Compliant Naira
Compliant Naira (CNGN) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för CNGN $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Compliant Naira (CNGN) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Compliant Naira potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Compliant Naira kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för CNGN prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Compliant Naira Price Prediction.
Vad är Compliant Naira (CNGN)
Introducing the cNGN: Compliant Naira-backed stablecoin.
The cNGN ushers in a new era of financial fluidity, bridging the Nigerian Naira with the global market through blockchain technology. Backed 1:1 by Naira reserves held in designated commercial banks, the cNGN Stablecoin transforms the Naira into a dynamic tool for worldwide remittances, commerce, trade and investment.
More than just a currency, cNGN shortens settlement times, enabling payments that traverse the globe swiftly, mirroring the speed of a text message and at a fraction of the cost. This breakthrough paves the way for instantaneous financial transactions, seamlessly connecting Nigeria’s vibrant economy with international markets and offering unprecedented efficiency in both domestic and global financial interactions.
Introducing the cNGN: Compliant Naira-backed stablecoin.
The cNGN ushers in a new era of financial fluidity, bridging the Nigerian Naira with the global market through blockchain technology. Backed 1:1 by Naira reserves held in designated commercial banks, the cNGN Stablecoin transforms the Naira into a dynamic tool for worldwide remittances, commerce, trade and investment.
More than just a currency, cNGN shortens settlement times, enabling payments that traverse the globe swiftly, mirroring the speed of a text message and at a fraction of the cost. This breakthrough paves the way for instantaneous financial transactions, seamlessly connecting Nigeria’s vibrant economy with international markets and offering unprecedented efficiency in both domestic and global financial interactions.
MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!
Folk frågar också: Andra frågor om Compliant Naira
Hur mycket kommer 1 Compliant Naira att vara värd år 2030?
Om Compliant Naira skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Compliant Naira-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Compliant Naira idag?
Priset för Compliant Naira är idag $ 0.00068822. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Compliant Naira fortfarande en bra investering?
Compliant Naira förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i CNGN, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Compliant Naira?
Compliant Naira till ett värde av -- handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Compliant Naira?
Livepriset för CNGN uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Compliant Naira i den valuta du föredrar, besök CNGN Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Compliant Naira?
Priset på CNGN påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,008.31
+0.29%
ETH
3,392.12
+0.45%
SOL
157.38
+0.44%
UCN
1,496.78
-0.01%
ZEC
577.03
+12.56%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för CNGN på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret CNGN/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Compliant Nairas kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Compliant Naira-priset att stiga i år?
Compliant Naira priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Compliant Naira (CNGN) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:43:04 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.