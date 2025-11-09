Compliant Naira Pris idag

Livepriset för Compliant Naira (CNGN) idag är $ 0.00068822, med en förändring på 0.12% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CNGN till USD är$ 0.00068822 per CNGN.

Compliant Naira rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 449,546, med ett cirkulerande utbud på 653.20M CNGN. Under de senaste 24 timmarna handlades CNGN mellan $ 0.00068535 (lägsta) och $ 0.00069125 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00070882, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00064906.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CNGN med -- under den senaste timmen och -1.07% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Compliant Naira (CNGN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 449.55K$ 449.55K $ 449.55K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 449.55K$ 449.55K $ 449.55K Cirkulationsutbud 653.20M 653.20M 653.20M Totalt utbud 653,203,572.9949999 653,203,572.9949999 653,203,572.9949999

Det aktuella börsvärdet för Compliant Naira är $ 449.55K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CNGN är 653.20M, med ett totalt utbud på 653203572.9949999. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 449.55K.