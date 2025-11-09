Company Pris idag

Livepriset för Company (COMPANY) idag är --, med en förändring på 13.32% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för COMPANY till USD är-- per COMPANY.

Company rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 399,435, med ett cirkulerande utbud på 1.00B COMPANY. Under de senaste 24 timmarna handlades COMPANY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig COMPANY med +1.91% under den senaste timmen och -9.97% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Company (COMPANY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 399.44K$ 399.44K $ 399.44K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 399.44K$ 399.44K $ 399.44K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Company är $ 399.44K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av COMPANY är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 399.44K.